GRÀFIC El repunt de la xifra de contagis a Lleida

Tal com es pot veure en el gràfic que encapçala aquesta notícia, el nombre de casos registrats de coronavirus ha augmentat de forma significativa a les comarques de Ponent des de l'inici de la fase 1, fa una setmana. Així, l'11 de maig, quan va aprovar-se el pas de Lleida a la fase 1 de desconfinament, la taxa d'incidència acumulada en set dies era de 12,1 casos per cada 100.000 habitants. A data 22 de maig, en canvi, aquesta xifra és de 42,7 casos per 100.000 habitants, segons dades del Departament de Salut, que ha optat per aturar el salt a la fase 2 el proper dilluns.Les dades són clares i el repunt és evident. Des de principis de maig, el balanç mostrava entre 20 i 40 casos nous de la Covid-19 cada dia. Entre dijous i divendres passat, però, aquesta xifra va augmentar en més de 100 de cop, passant de 2.523 a 2.634. Els escorxadors i les residències geriàtriques són els focus on s'han registrat més contagis, per bé que el Govern parla de casos lleus i asimptomàtics. El rastreig ha portat les autoritats fins a una festa d'aniversari amb 20 persones com a un dels origens dels rebrots.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor