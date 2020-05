Els treballadors de Nissan es manifesten a Sant Jaume contra el tancament de les plantes

Treballadors de Nissan es concentren aquest dimarts al vespre a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra l'amenaça de tancament de la planta a Barcelona, que ja es dona per fet al Japó En la concentració els treballadors han desplegat teles a terra per dibuixar la inscripció "25.000 famílies, futur per a Nissan". Alhora, han encès diverses espelmes per demanar que no es tanqui cap de les plantes de tot l'Estat. Representants del comitè d'empresa de Nissan han parlat amb la consellera d'Empresa i Ocupació, Àngels Chacón, durant la manifestació a Barcelona.L'empresa ha de presentar els plans estratègics per al seu futur el pròxim 28 de maig i els sindicats reclamen un pla industrial de futur que garanteixi els 3.000 llocs de treball actuals, més 20.000 indirectes a la demarcació de Barcelona.El comitè d'empresa ha convocat la concentració d'aquest vespre enmig de la vaga indefinida que està en marxa des del 4 de maig.Precisament aquest dimarts, el secretari general d'Indústria i Pime del govern espanyol, Raül Blanco, ha xifrat en més de 1.000 milions d'euros el cost per a Nissan de tancar la fàbrica de Barcelona i ha avisat la companyia que surt "més rendible i més barat" invertir-hi.Blanco ha defensat que Nissan no trobarà "cap mena de facilitat" de les administracions per abandonar l'activitat a Barcelona i ha insistit que les administracions mantindran una "posició de fermesa" per defensar els llocs de treball i el futur industrial de la planta a la ciutat.La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, també ha defensat la continuïtat de la fàbrica de Nissan a Barcelona i ha assegurat que el govern espanyol "treballa de forma molt intensa" en la defensa de les plantes a les quals veu "futur".Mentrestant, els sindicats demanen que les administracions facin "un pas més i intensifiquin la seva feina en la defensa de l'activitat industrial de Nissan" a Catalunya i l'Estat.

