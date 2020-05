El Barça ofereix mascaretes blaugranes... a 24 euros cadascuna

Les primeres mascaretes protectores del Barça: Quina és la teva preferida? 😍



Aconsegueix la que més t'agradi: https://t.co/5aNPbpIBHT — FC Barcelona (des de 🏠) (@FCBarcelona_cat) May 26, 2020

Models de les mascaretes del Barça Foto: FCB

El Futbol Club Barcelona ha posat a la venda tres models de mascareta de disseny amb un preu de 18 euros i un total de 23,95 euros si se li sumen el cost d'enviament a domicili. Estan disponibles a la botiga oficial, on es pot veure la campanya "juguem amb la millor defensa". El mateix club promociona els tres models a les seves xarxes socials. Dues d'elles simulen les dues samarretes principals de l'equip i la tercera mascareta està repleta de dibuixos.Les tres mascaretes estan disponibles per a adults, per a nens a partir de set anys i per a infants entre 3 i 6 anys. El club ha disposat aquests models a la secció "d'accessoris" de la botiga oficial del Barça.El passat mes de març, el Barça i el president Josep Maria Bartomeu van posar a disposició de la Generalitat de Catalunya totes les instal·lacions del club, a disposar pel que calgui. Segons una informació avançada pel diari Sport , el club blaugrana cedia espais com el mateix Camp Nou, el Palau Blaugrana i les instal·lacions dels voltants al Govern. El rotatiu explicava que Bartomeu "és conscient de la situació i s'exigeix una resposta d'aquest calibre". El club també va cedir part del seu espai a l'exterior de l'estadi per a recollir mostres de l'assaig clínic impulsat per Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà.

