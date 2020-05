La Moncloa manté «ferm» el compromís amb la taula de diàleg pactada amb ERC

La Moncloa assegura que manté "ferms" els seus acord d'investidura amb totes les formacions que la van permetre, entre elles ERC. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha respost així quan ha estat preguntada per si es reactivarà la taula de diàleg sobre el conflicte amb Catalunya. Amb tot, ha insistit que, en aquests moments, el govern espanyol està centrat en la lluita contra la pandèmia."Mantenim un diàleg fluid amb les formacions que van permetre la investidura, ja sigui ERC o el PNB", ha assegurat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Tot i això, ha subratllat que ara la Moncloa està centrada en la lluita contra el coronavirus i la desescalada i que, per tant, no renunciarà a prorrogar l'estat d'alarma si ho considera necessari per seguir aturant els contagis.Montero ha esquivat, però, entrar en el cos a cos amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aquest dimarts ha tornat a insistit en la necessitat de comptar amb un relator a la taula de negociació perquè Pedro Sánchez no té "credibilitat" després de corregir l'acord amb Bildu sobre la derogació de la reforma laboral."El senyor Puigdemont ha dit això sempre perquè considera que el govern no té credibilitat. Ara aprofita una circumstància per refermar-se en les seves premisses", ha dit la portaveu, que ha assegurat que el principal relator són "la ciutadania" espanyola, davant la qual el govern espanyol ret comptes. En aquest sentit, ha reclamat tant a Puigdemont com a la resta de partits que es centrin en col·laborar en la protecció de la salut de la ciutadania.

