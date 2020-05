Marlaska evita la guerra pel cas De los Cobos: «Té un historial i un currículum exemplar»

El govern espanyol ha tancat files amb Fernando Grande-Marlaska després de la destitució fulminant de Diego Pérez de los Cobos, cap de la Guàrdia Civil a Madrid , i el ministre de l'Interior ha comparegut per explicar-se, tot i que inicialment no estava previst. En la roda de premsa a la Moncloa, Marlaska ha justificat el cessament de De los Cobos pel "nou impuls" que el seu ministeri ha aplicat a l'institut armat en els darrers mesos i ha esquivat que els fets tinguin relació amb l'informe sobre els fets del 8-M, que la Guàrdia Civil ha elaborat com a policia judicial en el marc de la investigació que afecta el govern espanyol. "No hi ha cap relació ni circumstància estranya", ha destacat.El ministre ha aprofitat la compareixença per evitar una guerra pel cas Pérez de los Cobos i l'ha elogiat: "Té un historial i un currículum exemplar". El coronel de la Guàrdia Civil va ser coordinador policial de l'1-O i sempre va xocar amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per la planificació del dispositiu policial durant la jornada del referèndum. Des del 2018, el coronel era el màxim responsable de la Guàrdia Civil a Madrid. "A la Guàrdia Civil hi ha efectius amb currículums extraordinaris", ha insistit el ministre per recordar que el seu relleu no serà un problema.Marlaska ha afirmat que la destitució comunicada dilluns respon a la "política raonable" de remodelació d'equips aplicada a la Secretaria d'Estat de Seguretat i a la direcció de la Guàrdia Civil. "És un procés natural de substitució basat en la confiança", ha afegit Marlaska, que també ha esquivat valorar la reaccions procedents de la judicatura i de l'oposició. "Després de més de 30 anys com a jutge, sé perfectament quina és la competència d'un ministre i quina la d'un jutge. Ingerència és la paraula que no conjugaré mai", ha expressat.El ministre ha acompanyat les explicacions de dos anuncis. El primer, la designació del general Pablo Salas Moreno com a nou director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil en substitució de Laurentiño Ceña, del qual n'havia transcendit la dimissió aquest dimarts . El nou número dos de l'institut armat acumula en el currículum reconeixements en la lluita contra ETA, als qual s'ha referit el màxim responsable del Ministeri de l'Interior.El segon anunci de Marlaska ha estat en material salarial: el govern espanyol completarà el procés d'equiparació salarial dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb els de les policies autonòmiques. El govern espanyol hi destinarà 247 milions i completarà així un procés iniciat el 2018. La comunicació que beneficiarà els agents policials, dos mesos i mig després de l'inici de la pandèmica, arriba en plena crisi a Interior pels canvis a la cúpula dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.Per destituir Pérez de los Cobos, el govern espanyol va argumentar aquest dilluns "pèrdua de confiança" en el coronel, que no hauria informat de la investigació que pilotava l'institut armat sobre l'expansió del coronavirus a la Comunitat de Madrid . L'anàlisi té per objectiu dirimir la possible responsabilitat penal del ministre de Sanitat, Salvador Illa, i de Fernando Simón, director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, per haver permès les mobilitzacions del 8-M. En el punt de mira també hi ha el delegat del govern a madrid, José Manuel Franco.La jutge que investiga el cas de les mobilitzacions del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, ja ha citat a declarar Franco i també investiga si el ministre de l’Interior va destituir Pérez de los Cobos per no complir les seves ordres en relació a la investigació . L'informe que ha generat la polèmica - carregat d'imprecisions - ha estat obra de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Madrid, a petició de la jutge.La crisi desencadenada al Ministeri de l'Interior ha tingut un nou episodi amb la dimissió del número 2 de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña , l'endemà del cessament del cap de la comandància de Madrid. Ceña, proper a l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido i un habitual de les rodes de premsa de Fernando Simón durant la crisi del coronavirus, s'havia de jubilar el 23 de març però s'havia compromès a continuar en el càrrec fins el 2 de juny.

