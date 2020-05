Tot el que no podem fer sense demanar hora

L'evolució de la desescalada fa que moltes normes durin només dues setmanes, o fins i tot menys. Una de les qüestions que ha anat variant des de l'inici del desconfinament és la de demanar cita prèvia per fer diverses activitats.Primer es va començar havent de demanar hora per anar a comerços minoristes, perruqueries i també en restaurants. De mica en mica, però, la situació s'ha anat flexibilitzant i per això us expliquem per quins motius cal demanar cita prèvia en funció de la fase que es trobi la regió sanitària implicada.En les dues fases que hi ha actualment vigents a Catalunya, algunes accions són compartides però d'altres són diferents:- Concessionaris d'automoció: A diferència de la segona fase, els concessionaris no poden atendre clients sense hora prèvia.- ITV: Encara que sigui vàlid circular amb un certificat caducat durant l'estat d'alarma, ja és possible demanar hora.- Jardineria: Centres de jardineria i vivers de plantes obren sense límit de superfície, però amb necessitat de cita prèvia.- Turisme actiu i de natura: Es pot fer en grups màxims de 20 persones, amb empreses registrades de turisme actiu i preferentment mitjançant cita prèvia. Caldrà garantir la distància interpersonal de 2 metres, i si no es pot és necessari l’ús d’equips de protecció adequats.- Esport: Cal concertar cita prèvia per accedir a les instal·lacions esportives a l'aire lliure i cobertes.- Residències: S'autoritzen les visites a residents amb algunes limitacions, com ara que el centre en qüestió no hagi patit cap cas de Covid-19.- Agència Tributària: Les seves oficines reprenen l'activitat aquesta setmana presencialment amb cita prèvia. Als llocs en fase 1, de moment, només atenen telefònicament.- ITV: Encara que sigui vàlid circular amb un certificat caducat durant l'estat d'alarma, ja és possible demanar hora.- Esport: Cal concertar cita prèvia per accedir a les instal·lacions esportives a l'aire lliure i cobertes, i a les piscines per a ús esportiu.- Piscines recreatives: Aquests espais aqüàtics es poden omplir un 30% i cal demanar cita per poder organitzar els torns sense superar l'aforament.- Turisme actiu i de natura: Es pot fer en grups màxims de 20 persones, amb empreses registrades de turisme actiu i preferentment mitjançant cita prèvia. Caldrà garantir la distància interpersonal de 2 metres, i si no es pot és necessari l’ús d’equips de protecció adequats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor