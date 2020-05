La Generalitat reclama evitar desplaçaments d'oci quan s'unifiquin les regions metropolitanes

Evitar al màxim els desplaçaments i, sobretot, els que siguin d'oci. Aquesta és la consigna que ha llançat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en cas que l'Estat accepti la proposta -avalada per la Generalitat- d'unificar les tres regions metropolitanes a partir de dilluns vinent. "Cal que els desplaçaments siguin necessaris o per visitar familiars, que no siguin d'oci. Hem de moure'ns el menys possible perquè la crisi sanitària no es pot donar per finalitzada", ha assenyalat Budó.El Govern va proposar ahir que, a partir de dilluns vinent, es procedeixi a la unificació de les àrees de Barcelona, la metropolitana nord i la metropolitana sud, de manera que la mobilitat entre aquestes zones estaria permesa en fase 1, en la qual es troben ara mateix totes tres. "Tal com estan les dades ara mateix, sembla que això serà possible", ha apuntat la portaveu de l'executiu, que malgrat tot ha demanat mantenir alta la prudència i també el compliment de totes les recomanacions, de la mascareta a la distància social. "Hem de tenir paciència i col·laborar", ha ressaltat Budó.Per prendre la decisió d'unificar, segons Salut, es va tenir en compte en part un informe elaborat per Isglobal en el qual s'indica que els desplaçaments més llargs entre la regió han de tenir caràcter "prioritari" per accedir a la feina, als serveis i, especialment, als espais naturals que no es trobin en l'àmbit local, i que s'ha de prioritzar l'activitat a l'aire lliure. Tot i això, recorda que les persones han de continuar movent-se en l'àrea més local per a aquelles activitats quotidianes i serveis de proximitat.Dissabte, en roda de premsa, el Govern va voler enviar un avís: era "vital" no moure's de regió sanitària , encara que es passés de fase. La capital catalana es troba en fase 1 des d'aquest dilluns, un estadi al qual ha arribat més tard que la resta del país arren de la concentració d'habitants, la mobilitat -molt més alta que en altres zones- i el risc més elevat de contagis. Tot i això, el risc de rebrot s'ha dividit per deu al llarg de les últimes dues setmanes, tal com va explicar NacióDigital . Les pressions per tal d'unificar Barcelona i l'àrea metropolitana van venir de l'alcaldessa Ada Colau i també de Miquel Iceta, primer secretari del PSC, en rodes de premsa aquest mateix dilluns.Pel que fa a la situació de Lleida, que no podrà passar a fase 2 a partir de dilluns i farà el desconfinament al mateix ritme que les regions metropolitanes, Budó ha volgut clarificar que no es tractava de la zona en la qual l'Estat hi va denunciar rebrots la setmana passada. El brot té a veure amb la situació en escorxadors i residències, en els quals s'ha notat un increment dels contagis en els últimes dies

