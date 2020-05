Apareix morta a València la balena varada diumenge al delta de l'Ebre

Un balenó de Cuvier (Ziphius cavirrostris), espècie d'aigües profundes de la qual "es coneix molt poc", ha aparegut mort aquest dilluns a la platja de la Marjal dels Moros, situada entre Sagunt (Morvedre) i Puçol (Horta Nord), al País Valencià. L'Oceanogràfic ha apuntat que "en principi sembla tractar-se d'ell mateix balenó que ha estat vist durant el cap de setmana, primer en aigües de Vinaròs i després a la platja del Trabucador".Es tractaria, per tant, d'un trist desenllaç per a l'albirament d'un veïns aquest diumenge a la platja del Trabucador, al delta de l'Ebre. La balena havia quedat varada en una zona molt poc profunda, amb un costat encallat a l'arena i sense possibilitat d’alliberar-se per si mateixa.Es tractava d’un exemplar de balena amb bec de Cuvier, una espècie de cetaci de la família Ziphiidae que habita en molts mars del món però sol ocupar àrees allunyades de la costa, preferentment en zones amb fondàries superiors als 1.000 m. Està catalogada com a vulnerable pel reial decret 139/2011.Per alguna raó l’animal va aproximar-se massa a la costa de l’Ebre i, a causa de les varietats de fondària del Trabucador, hi va quedar encallat a pocs metres de la barra.Agents Rurals i tècnics del Centre de Recuperació d’Animals Marins van acudir al lloc de la troballa per intentar alliberar la balena i, de fet, van poder traure-la de l'arena, però va tornar a encallar-se en un altre punt de la badia. Finalment, aprofitant un canal de la barra del Trabucador produït pel temporal Glòria, van poder portar la balena fins a mar obert, on va reprendre el seu camí.Finalment, l'animal, una femella d'uns cinc metres de llarg i unes dues tones de pes, ha aparegut morta durant el matí d'aquest dilluns, segons la Xarxa de Varaments, integrada per la Conselleria d'Agricultura, la Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic.

