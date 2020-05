El Govern avala la proposta de Puigdemont i veu «necessari» un mediador amb l'Estat

El mediador és "necessari" per abordar el diàleg amb l'Estat. En aquests termes s'ha expressat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que ha avalat la proposta de Carles Puigdemont per tal que es recuperi la figura del relator en la taula de negociació oberta -i ara congelada- amb el govern espanyol liderat per Pedro Sánchez. "Veiem necessari el mediador tenint en compte el tarannà que venim coneixent per part de Sánchez", ha indicat la portaveu després de la trobada setmanal del consell executiu, que s'ha tornat a fer per via telemàtica.La dirigent independentista ha fet aquesta reflexió: "Creiem que una taula de negociació política és molt important que els acords que es vagin prenent es facin realitat. Per tant, necessitem una garantia". Budó ha posat com a exemple -també ho ha fet l'expresident i ara eurodiputat- la derogació de la reforma laboral acordada la setmana passada entre el PSOE i Bildu i que, al cap de tan sols unes hores, va ser matisada per part dels socialistes. La portaveu ha insistit que no hi ha data prevista per la nova cita de la taula de diàleg, però no arribarà fins que passi la crisi sanitària.Preguntada sobre si Junts per Catalunya (JxCat) i ERC pensen el mateix sobre la necessitat del mediador, tenint en compte que els republicans no el van defensar amb la mateixa intensitat abans que els seus socis, ha indicat que és una visió compartida. "La figura del mediador mai ha estat rebutjada per cap dels partits que donen suport al Govern. En qualsevol procés de negociació és important. I, vist després del que ha passat els últims mesos, també la crisi sanitària, veiem que és necessària per fer que els acords estiguin garantits", ha ressaltat la consellera de la Presidència.Acompanyat pels també eurododiputats Toni Comín i Clara Ponsatí, Puigdemont ha recalcat que JxCat sempre ha estat "escèptica" pel que fa a la taula de diàleg -Laura Borràs, cap de files de la formació a Madrid, assenyalava la setmana passada a NacióDigital que no ha tingut mai "fe" en aquest instrument-, perquè el PSOE "sempre ha tingut actitud d'engany". "Parlo per l'experiència que he tingut amb l'Estat", ha assenyalat l'expresident de la Generalitat, que ha indicat que en aquests moments les eleccions catalanes no són una "preocupació" per a la ciutadania. Sí que ho són, ha dit, en determinats "quarters generals" de partits polítics, en referència implícita a ERC.Les crítiques als republicans han estat explícites en el cas de Comín, que ha criticat la manera com el partit comandat per Oriol Junqueras -del qual ell en va ser diputat al Parlament i també conseller- va negociar la investidura de Sánchez a canvi de la taula de diàleg amb Catalunya. "La negociació de l'independentisme no es va plantejar de manera eficaç ni intel·ligent. [La investidura va ser] a canvi pràcticament de res", ha assenyalat l'eurodiputat de JxCat, que ha indicat que la taula de diàleg, políticament, encara "no és res". De moment, només s'ha reunit una vegada, el 26 de febrer.

