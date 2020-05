Un mas de Collsuspina, a punt de llençar mil litres de llet de vaca ecològica

Mentre cada dia des de Madrid i Barcelona arriben les novetats de la pandèmia arreu del país, diàriament també i com la resta dels 365 dies de l'any, les 90 vaques de raça frisona del Mas Bellver de Collsuspina (el Moianès) es munyen donant una llet crua, sencera, i certificada ecològicament d'alta qualitat. Una llet eco de vaca d'autèntic km 0.La crisi ha afectat tots els sectors de l'àmbit turístic i també a bars, restaurants, menjadors escolars i al consum habitual de productes de km 0 i de proximitat com llet fresca, iogurts, formatges, matons, etc.És la tercera vegada que s'hi troben d'ençà que va començar la crisi de la Covid-19. En Jaume i la Lourdes tornen a estar amoïnats perquè els dos dipòsits refrigerats de la llet de les seves vaques tornen a estar plens. Uns ramaders i productors que porten tota la vida mantenint vaques de llet al seu mas.I els intermediaris, que habitualment els hi venien a buscar des de principis de la pandèmia, ara no hi passen perquè no hi ha demanda al mercat d'aquest producte fresc.Ho han provat tot, han parlat amb les formatgeries dels pobles de l'entorn com Moià, Muntanyola i Tona però no hi ha res a fer: no hi ha consum com abans i la llet és ara mateix un problema més que no pas un simple excedent làctic. I les vaques, com cada dia, continuen menjant i a la vegada, donant llet.Com en anteriors ocasions, per xarxes socials han fet una crida desesperada perquè la gent de proximitat i cooperatives de consumidors s'acostin al Mas Bellver a recollir-la a un preu simbòlic. Un preu a mig camí entre què habitualment cobraven de part de l'intermediari per cada litre produït i el preu de mercat final que paga el consumidor a les botigues.Aquest dimarts, 26 de maig, a partir de les cinc de la tarda, qui vulgui, s'hi pot arribar amb el seu recipient (ampolles de litre o garrafes) i amb les mesures de protecció de mascareta i guants.L'única solució, si abans no se la poden treure de sobre, serà que dimecres es llencin a l'aigüera aquests mil litres. I no és pas la primera vegada ni serà l'última, segurament.Tot considerant que la llet del Mas Bellver de Collsuspina és única per la seva puresa i qualitats organolèptiques, i que neix al cor del Moianès i a tocar de la bonica església romànica de Sant Cugat de Gavadons. En un entorn pintoresc i irrepetible.

