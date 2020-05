Salut informa de 29 víctimes mortals més i 243 nous casos de coronavirus

El Departament de Salut informa de 29 noves víctimes mortals per coronavirus en el balanç d'aquest dimarts al migdia. La xifra total de víctimes mortals per la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia a Catalunya és d'11.877. Entre aquest dilluns i dimarts, la conselleria també ha informat de 243 nous positius confirmats, elevant el recompte global a 65.303 casos.En les darreres 24 hores Salut també ha informat de 74 altes hospitalàries noves. En total, ja en són 37.254. L'últim balanç no reflecteix cap nou pacient de gravetat. Actualment hi ha 187 persones ingressades a les UCI de Catalunya pel coronavirus.

