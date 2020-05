El govern espanyol «anima» els ciutadans a planificar les vacances

"Hi haurà temporada turística i animo els ciutadans espanyols a planificar les seves vacances". Aquest ha estat l'anunci que ha fet la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, després que el govern espanyol ja hagi aprovat que a partir de l'1 de juliol podran arribar turistes a l'Estat sense necessitat de fer quarantena. La Moncloa ha posat en marxa una bateria de campanyes per reactivar tot el sector i reclama també que es prenguin mesures a escala europea per garantir-ne la seguretat.Maroto ha argumentat que Espanya ha estat sempre un "referent mundial" en turisme i que ha destacat sempre per ser un destí "segur i de confiança". Tot i això, si una cosa preocupa a nivell econòmic és que el fet que hagi estat un dels països més colpejats per l'epidèmia freni la recuperació del sector turístic. En aquest sentit, ha subratllat la importància de treballar conjuntament amb els socis europeus per decidir les normes d'apertura. "Calen unes regles comunes", ha reivindicat la ministra.Tres són els requisits que, sota el seu criteri, s'han de complir. Primer, garanties de seguretat en base a una evolució epidemiològica positiva. Segon, capacitat sanitària i transparència amb els viatgers. I tercer, un enfocament coordinat i per regions de manera "no discriminatòria" i que tinguin una situació epidemiològica similar per evitar els rebrots. "El turisme necessita seguretat en origen i destí", ha assegurat.De fet, Maroto ha detallat que es treballa per crear una distinció de "destinació segura" i que es convocarà de cara al pròxim divendres la conferència sectorial de turisme amb les comunitats autònomes. De portes enfora, es posarà en marxa una campanya de promoció a escala estatal amb el lema "Espanya d'espera" i per reforçar els vincles amb els principals països emissors de turistes. Els tres valors que es transmetran, ha dit, són "confiança, seguretat i hospitalitat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor