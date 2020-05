L'Ajuntament de Barcelona destinarà 1,5 milions d'euros a un pla de xoc per la salut mental

L'Ajuntament de Barcelona ha creat una partida extraordinària d'1,5 milions d'euros per finançar un pla de xoc municipal dedicat a la salut mental. Els col·lectius objectius del pla són els infants i els adolescents, la gent gran, els cuidadors d'avis o persones dependents i les persones que ja tenen diagnosticada alguna patologia relacionada amb la salut mental, segons ha explicat aquest dimarts la regidora de Salut, Gemma Tarafa, en roda de premsa.La partida extraordinària se suma als 640.000 euros que l'Ajuntament ja tenia previst destinar a polítiques de salut mental fins a finals d'any. El govern municipal haurà de comptar amb el suport de l'oposició per crear la nova partida.Com a mesures del pla de xoc, l'Ajuntament oferirà un centre en línia d'aprenentatge per oferir eines a persones dels col·lectius anteriorment ciutats. També es crearan grups de suport i s'aprofundirà en les iniciatives comunitàries d'acompanyament social.El consistori també preveu oferir suport i assessorament a les entitats que treballen amb persones amb problemes de salut mental i continuar oferint atenció telefònica a famílies i professionals que treballin amb infants i adolescents.Des de l'inici de l'epidèmia, l'Ajuntament ha fet 736 accions de suport emocional a infants i adolescents. El telèfon d'atenció a la salut mental, gestionat amb el Col·legi de Psicologia funciona des de fa setmanes i Tarafa ha assegurat que el 48,9% de les persones que s'hi han posat en contacte han assegurat haver viscut el confinament de manera "dura o molt dura".El 86% de les persones han mostrat preocupació per les conseqüències de l'epidèmia i el 72% de les persones que han trucat són dones.Tarafa ha demanat estar alerta davant les conseqüències en la salut de les persones que pugui tenir la situació de crisi i ha demanat impulsar mesures amb una "mirada de desigualtat". La regidora ha assegurat que les condicions socioeconòmiques han influït en la manera de passar el confinament i ha informat que l'Ajuntament està treballant per detectar en quins districtes són necessàries més mesures.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor