Els escorxadors, sota la lupa pels primers rebrots de coronavirus

A les comarques de Ponent no hi ha evidències que els escorxadors hagin negligit a l'hora de mantenir les mesures de seguretat contra el coronavirus. Responsables sindicals d'UGT i CCOO consultats perhan assegurat que les prevencions s'han fet seguint les pautes del Departament de Salut, i que el repunt de casos no es pot argumentar en base a una suposada poca seguretat de les empreses.En aquest sentit, Xavier Perelló, secretari general d'UGT a les terres de Lleida assegura que els sindicats estan "satisfets" amb l'adaptació del sector a la crisi sanitària i ha lamentat que des del Govern "es criminalitzi tot el sector alimentari posant-lo com a culpable dels nous brots".Perelló demana a l'executiu català que faciliti informació en el cas que hagi detectat falles de seguretat, però assegura que la seva organització no n'ha tingut cap constància en les darreres setmanes. "A l'inici de la crisi sanitària vam fer alguna denúncia, però la situació es va millorar amb l'assumpció de més mesures per part de les empreses", diu Perelló.Els dos casos més significatius de males praxis en escorxadors de Ponent es van donar a l'empresa d'aus Milsa de Lleida, del grup Vall Companys, on es van detectar tres casos, i en el centre que el Grupo Jorge té a Mollerussa.Per la seva banda, Salut tampoc no ha pogut concretar a aquest diari que l'increment d'infeccions el determini la manca de precaució. A Ponent també s'ha registrat un focus de contagis en una festa d'aniversari a la qual hi van participar 20 persones. Com s'expliquen, doncs, els nous brots lleidatans? Els epidemiòlegs asseguren que la majoria de casos són lleus i asimptomàtics, i han estat registrats per l'augment de la capacitat de diagnòstic. Dit d'una altra manera; els casos s'han conegut ara, però les cadenes de transmissió feia setmanes que estaven actives i ha estat en aquests darrers dies quan s'han conegut.En aquests indrets on hi ha presència continuada de persones i es treballa amb baixes temperatures, el virus troba un terreny abonat per expandir-se, tal com apunta Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona.El director general de Professions de la Salut, Marc Ramentol apunta que si fos una situació greu s'haurien hagut de prendre un altre tipus de mesures més enllà de mantenir la fase 1, i ha recordat que qualsevol mesura de desconfinament és susceptible de ser revisada. De moment, Salut no té indicis que hi hagi cap rebrot epidèmic en cap regió sanitària.A la plana de Lleida s'ha registrat també un augment de casos de contagis en residències d'avis i en personal sanitari que treballa en hospitals. Aquesta situació ha portat els responsables de Salut a mantenir la prudència i a no proposar que Ponent passi a la segona fase el proper dilluns.“Volem comprovar si aquesta tendència es manté a l'alça o es pot controlar i està tot identificat”, ha explicat la consellera. “Això no vol dir que d'aquí a dilluns no passi, simplement vol dir que no hem fet la proposta”, però “podria ser que la fem més endavant i esperem poder-la fer”, ha assegurat la consellera Alba Vergés.

