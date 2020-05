Dimiteix el número 2 de la Guàrdia Civil després de la destitució de Pérez de los Cobos

La polèmica per la destitució del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos no s'atura. Aquest matí ha dimitit el número 2 de l'Institut Armat, Laurentino Ceña, per la decisió del govern espanyol de cessar el cap de la comandància de Madrid, tal com ha informat El País . Ceña, proper a l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido i un habitual de les rodes de premsa de Fernando Simón durant la crisi del coronavirus, s'havia de jubilar el 23 de març però s'havia compromès a seguir en el càrrec fins el 2 de juny.La crisi al Ministeri de l'Interior va esclatar ahir al matí, quan va transcendir que el ministre Fernando Grande Marlaska destituïa Diego Pérez de los Cobos, que des del 2018 era el cap de la comandància de la Guàrdia Civil a Madrid. Els motius oficials eren una sobrevinguda "pèrdua de confiança", però la raó de fons passava per un informe de la Guàrdia Civil que investigava la gestió del govern espanyol de la crisi del coronavirus i assenyalava especialment Simón i el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Pérez de los Cobos no va informar el responsable d'Interior d'aquest informe per al jutjat 51 de Madrid, i la resposta de Marlaska va ser la destitució fulminant.Nascut l'any 1955 a la caserna de Colunga, a Astúries, va fer diverses tasques a la Guàrdia Civil fins que l'any 2007 va ser nomenat coronel en cap de la comandància de l'Institut Armat a Sevilla. Allà es va convertir en l'home fort de Juan Ignacio Zoido quan va arribar a l'alcaldia de la capital andalusa. Més tard, Zoido se l'emportaria al Ministeri de l'Interior, al capdavant d'un dels comandaments de la direcció adjunta operativa de la Guàrdia Civil.Durant les primeres setmanes d'emergència sanitària, Ceña era un dels tècnics que compareixia diàriament al costat de Simón per informar de la tasca de la Guàrdia Civil en el marc de la lluita contra l'epidèmia. Quan va donar positiu per coronavirus, es va haver de retirar de les rodes de premsa i ja no hi ha tornat. La jutgessa del jutjat 51 de Madrid que investiga les mobilitzacions del 8-M i ha citat a declarar el delegat del govern espanyol a Madrid investiga també si el ministre Fernando Grande-Marlaska, ha cessat Pérez de los Cobos per no complir les seves ordres en relació a la investigació. Segons publica la cadena Ser, la magistrada vol saber si la decisió està relacionada amb l’informe que el màxim responsable de la Benemèrita a Madrid va enviar al jutjat que investiga les mobilitzacions feministes i del que no hauria informat Interior.El jutge és qui dona les ordres en aquest tipus d’investigacions i la policia actua com a policia judicial. Per tant, només poden informar al magistrat o magistrada de la investigació que duen a terme. Interior va al·legar pèrdua de confiança en Pérez de los Cobos i aquest dimarts la ministra d’Exteriors, Arancha González Laya, ha defensat la decisió i ha dit que l’executiu és “respectuós” amb la justícia.

