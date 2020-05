El govern de Colau subvencionarà els propietaris de comerços perquè rebaixin els lloguers

L'Ajuntament de Barcelona obre una línia de subvencions als propietaris de locals de petit comerç per incentivar que rebaixin el lloguer als comerciants que l'ocupen. Si la rebaixa se situa entre el 25% i el 50%, l'ajuda per al propietari serà de 600 euros i si és superior al 50%, de 1.200.L'objectiu del consistori és que els titulars dels locals ofereixin rebaixes en l'arrendament durant els sis mesos posteriors a la finalització de l'estat d'alarma. Les ajudes van dirigides als propietaris de locals de menys de 300 metres quadrats i gestionats per autònoms o microempreses que no estiguin ubicats en centres comercials.L'Ajuntament ja havia impulsat un servei de mediació, conjuntament amb l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) per facilitar la renegociació entre titulars i llogaters. Una via, però, a través de la qual només s'ha aconseguit forçar negociacions en 70 casos.Ara, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, han defensat la necessitat d'anar un pas més enllà. "Volem esmorteir el cop dur que suposa la situació per al comerç", ha assegurat Collboni en roda de premsa. "Ara que tornen a obrir comerços, és el moment de replantejar els preus del lloguer", ha dit Ballarín.Ballarín ha insistit que l'ajuda va destinada als comerços que han patit les conseqüències de la crisi del coronavirus. La partida que l'Ajuntament destinarà a la mesura serà d'un milió d'euros. "En funció de la seva eficàcia la podrem ampliar o replantejar", ha dit. El total de la partida permetria atorgar 1.666 ajudes de 600 euros o 833 de 1.200.La mesura s'emmarca en el paquet d'iniciatives que el govern municipal ha impulsat per afavorir el comerç. D'una banda, es rebaixarà el 75% de la taxa de terrasses fins a finals d'any, i també s'aplicarà la mateixa rebaixa a la taxa d'ocupació de l'espai públic per a jornades de comerç al carrer.L'Ajuntament també ha posat facilitats a bars i restaurants per ampliar les seves terrasses o disposar-ne per primer cop. Ballarín ha informat avui que el consistori ha rebut 251 peticions per ampliar o crear noves terrasses.Pel que fa a les ajudes als autònoms, Collboni ha informat aquest dimarts que ja s'han gestionat 8.900 ajudes municipals, complementàries a les atorgades per l'Estat. Una xifra que suposa haver gastat ja 2,7 milions d'euros, el 53,4% del pressupost total de què disposa de l'Ajuntament per aquesta línia d'ajudes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor