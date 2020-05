Tergiversacions i «fake news»: l'informe de Pérez de los Cobos que ha desencadenat la crisi a la Moncloa

El coronel Diego Pérez de los Cobos és ben conegut per l'independentisme. Sobre ell es fonamentava bona part de l'acusació de rebel·lió contra els presos polítics pels fets de la tardor de 2017. Aquests últims dies ha tornat a ser notícia per un polèmic informe que ha servit per imputar el delegat del govern espanyol a Madrid per la manifestació del 8-M i que ha desencadenat la destitució fulminant del cap de la Guàrdia Civil a Madrid per ordre del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Aquest informe, tal com ha revelat eldiario.es, és ple de tergiversacions, errors bàsics iEl responsable últim de la unitat que va fer aquest informe és Diego Pérez de los Cobos, qui l'any 2017 va ser el coordinador de l'operatiu policial per impedir el referèndum i que tant al judici al Tribunal Suprem contra els líders independentistes, com a de l'Audiència Nacional contra el major Josep Lluís Trapero, va acusar els Mossos i el Govern d'haver-se coordinat per tirar endavant el referèndum i la independència. El document que ha comportat el seu cessament no té res a veure amb el procés, però també conté imprecisions, conclusions sense fonament i falsedats per justificar la tesi segons la qual el govern espanyol coneixia la gravetat dels fets ja a principis d'any.Una primera conclusió de l'informe s'extreu a partir d'una notícia del digital OkDiario, que dirigeix Eduardo Inda. El document conclou que el govern espanyol sabia des del gener la "gravetat real" de l'epidèmia. També assegura que Fernando Simón va dir el 28 de febrer que "hi havia transmissió comunitària" i d'aquí assegura que això vol dir que "no es pot controlar el virus controlant els positius i el seu entorn". No obstant, Simón va dir exactament el contrari. "Això, segons ha explicat, es deuria a que els casos que es considera per ara "transmissió comunitària" s'han pogut transmetre a un nivell "molt baix", recollia el digital Redacción Médica. Hi ha més referències a Simón i se l'acusa de fer declaracions que "impliquen un risc per a tota la comunitat" o que "generen gran incertesa".Els investigadors de la Guàrdia Civil també inclouen a l'informe una falsedat difosa per sectors de dretes en què s'assegurava que les ministres que van anar a la manifestació del 8-M portaven guants per protegir-se dels contagis. Les imatges d'altres anys mostren que algunes de les assistents a aquesta marxa porten guants com a gest simbòlic. L'informe també dedica quatre pàgines a intentar provar un tracte de favor del govern espanyol a la manifestació feminista en detriment d'altres, i de nou es torna a citar OkDiario per dir que es va demanar suspendre un congrés evangèlic a Madrid dos dies abans del 8-M.En relació a les manifestacions, el document assegura que Sanitat va dir el 3 de març que es recomanava "l'ajornament d'esdeveniments multitudinaris de qualsevol tipus". De nou, no és del tot cert: el Ministeri deia això, però afegia que s'havien d'ajornar aquells esdeveniments multitudinaris de qualsevol tipus "amb alta presència de persones procedents de qualsevol de les zones del món en què s'ha constatat transmissió del virus". En aquell moment eren principalment la Xina i Itàlia.

