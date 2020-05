La jutge del 8-M investiga si Marlaska ha cessat Pérez de los Cobos per complir les seves ordres

La jutgessa que investiga les mobilitzacions del 8-M i ha citat a declarar el delegat del govern espanyol a Madrid investiga també si el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cessat el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos per no complir les seves ordres en relació a la investigació.Segons publica la cadena Ser, la magistrada vol saber si la decisió està relacionada amb l’informe que el màxim responsable de la Benemèrita a Madrid va enviar al jutjat que investiga les mobilitzacions feministes i del que no hauria informat Interior.El jutge és qui dona les ordres en aquest tipus d’investigacions i la policia actua com a policia judicial. Per tant, només poden informar al magistrat o magistrada de la investigació que duen a terme. Interior va al·legar pèrdua de confiança en Pérez de los Cobos i aquest dimarts la ministra d’Exteriors, Arancha González Laya, ha defensat la decisió i ha dit que l’executiu és “respectuós” amb la justícia.

