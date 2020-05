El PDECat es prepara per aplicar un ERO als seus treballadors

A què no tenen nassos?

Per FdeFrance el 26 de maig de 2020 a les 12:07 0 0

De començar pels dirigents del partit? Trepa de paràsits ben alimentats, que no fan res més que parlar al vent i engreixar-se mentre cobre un sou que no es guanyen. No, ho patiran els matxaques que els hi porten el café i els fan les fotocopies, com sempre.