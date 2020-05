Els brots de Covid-19 a Lleida es focalitzen en residències i en empreses agroalimentàries

El nombre de casos registrats de coronavirus ha augmentat de forma significativa a les comarques de Ponent des de l'inici de la fase 1, fa una setmana. Així, l'11 de maig, quan va aprovar-se el pas de Lleida a la fase 1 de desconfinament, la taxa d'incidència acumulada en set dies era de 12,1 casos per cada 100.000 habitants. A data 22 de maig, en canvi, aquesta xifra és de 42,7 casos per 100.000 habitants, segons dades del Departament de Salut, la qual cosa ha obligat a aturar el pas a la fase 1 el proper dilluns.Les taxes d'afectació s'han triplicat, i els epidemiòlegs focalitzen els punts de contagi en plantes de processament de carn i escorxadors de les comarques del Segrià i la Noguera, i en diverses residències geriàtriques del territori. En les darreres hores també s'ha comptabilitzat un repunt de casos en sanitaris.Les condicions de temperatura dels escorxadors i les plantes podrien haver afavorit els contagis, segons ha explicat l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha recordat que casos similars s'han vist també als Estats Units en aquests tipus d'empreses. Trilla assegura també que l'augment dels contagis s'ha detectat "a temps" i espera que es pugui controlar la situació en els propers dies.Des del Govern s'assegura que s'estan estudiant tots els focus que s'han donat al territori i que serà en els propers dies que es farà una valoració de la situació per decidir finalment si les comarques de Ponent poden passar o no a la segona fase de la desescalada.En aquest sentit, el director general de Professions de la Salut, Marc Ramentol, ha assegurat que el repunt de Lleida correspon a casos lleus i asimptomàtics i que són cadenes de transmissió que ja portaven setmanes actives, però que amb l'augment de la capacitat de diagnòstic ara s'han pogut detectar.La demarcació de Lleida, que engloba les regions sanitàries de Ponent i Pirineu, ha registrat 231 morts des de l'inici de la pandèmia i un total de 2.713 casos, la majoria localitzats a la plana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor