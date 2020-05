Puigdemont, sobre si serà candidat a les catalanes: «La decisió no està presa per part de ningú»

Carles Puigdemont s'ha referit aquest dimarts, en una trobada telemàtica organitzada pel Parlament Europeu i el Col·legi de Periodistes, a la possibilitat d'encapçalar la llista de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions catalanes, tal com reclamen destacats dirigents del seu espai polític, entre els quals el conseller Damià Calvet, que es va expressar en aquests termes en una entrevista a NacióDigital . Puigdemont ha indicat que la decisió "no està presa" perquè el debat "no està obert". "Crec que es donen les circumstàncies perquè fem un replantejament del projecte electoral amb què anem a aquestes eleccions", ha destacat l'expresident de la Generalitat.En aquest sentit, l'eurodiputat ha apuntat que "entre tots" caldrà fer una proposta "que vagi més enllà de les executives de partit". "La decisió no està presa per part de ningú", ha assenyalat Puigdemont. De moment, el debat és obert especialment a JxCat, on no està resolta la cohabitació entre el PDECat i la Crida per bé que el desconfinament ha accelerat el debat . "Els deures són inajornables", assenyalava Calvet aquest cap de setmana, al mateix temps que s'oferia com a número dos efectiu de l'expresident.Puigdemont també s'ha referit a l'estat del diàleg amb el govern espanyol. Com que Pedro Sánchez -ha considerat- és un "aixecador de camises professional", és "imprescindible" situar un relator en la negociació amb l'Estat en cas que es reprengui . Puigdemont ha posat com a exemple la marxa enrere de Sánchez en l'acord per escrit amb Bildu per derogar íntegrament la reforma laboral per desconfiar del líder del PSOE, a qui -ha dit- no compraria "un cotxe de segona mà" per la manera com negocia.Acompanyat pels també eurododiputats Toni Comín i Clara Ponsatí, Puigdemont ha recalcat que JxCat sempre ha estat "escèptica" pel que fa a la taula de diàleg -Laura Borràs, cap de files de la formació a Madrid, assenyalava la setmana passada a NacióDigital que no ha tingut mai "fe" en aquest instrument-, perquè el PSOE "sempre ha tingut actitud d'engany". "Parlo per l'experiència que he tingut amb l'Estat", ha assenyalat l'expresident de la Generalitat, que ha indicat que en aquests moments les eleccions catalanes no són una "preocupació" per a la ciutadania. Sí que ho són, ha dit, en determinats "quarters generals" de partits polítics, en referència implícita a ERC.Les crítiques als republicans han estat explícites en el cas de Comín, que ha criticat la manera com el partit comandat per Oriol Junqueras -del qual ell en va ser diputat al Parlament i també conseller- va negociar la investidura de Sánchez a canvi de la taula de diàleg amb Catalunya. "La negociació de l'independentisme no es va plantejar de manera eficaç ni intel·ligent. [La investidura va ser] a canvi pràcticament de res", ha assenyalat l'eurodiputat de JxCat, que ha indicat que la taula de diàleg, políticament, encara "no és res". De moment, només s'ha reunit una vegada, el 26 de febrer.

