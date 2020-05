L'oposició reclama una comissió de reconstrucció al Parlament

L'oposició reclama la creació d'una comissió d'estudi sobre la reconstrucció i la reactivació econòmica i social al Parlament de Catalunya. Ciutadans, PSC, els comuns i el PP han presentat una proposta per crear una rèplica de la comissió que tot just ha començat a caminar al Congrés dels Diputats. Els grups de l'oposició consideren que totes les formacions polítiques han de tenir implicació a l'hora de decidir les receptes per afrontar la crisi econòmica i social.L'objectiu de la comissió, assegura, és "establir un diàleg" entre els grups parlamentaris, els agents econòmics, cívics, socials i el món local per impulsar polítiques per fer front a la crisi i proposar canvis legislatius. A nivell de format, proposen que s'hi integrin dos membres de cada grup i que hi puguin assistir representants dels agents socials i econòmics, així com especialistes d'entitats i del món associatiu.Fins ara, el Govern ha impulsat una taula per posar en marxa un pla de xoc econòmic i social que té com a finalitat tenir enllestides unes conclusions al mes de juliol. La vigència de la comissió proposada per l'oposició, en canvi, estaria circumscrita al que resta de legislatura.

