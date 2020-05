Nova Zelanda valora reduir la setmana laboral a quatre dies per reactivar l'economia

La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, suggereix introduir una setmana laboral de quatre dies a la setmana per impulsar la reactivació del sector turístic, millorar la productivitat i reactivar l'economia del país davant la crisi generada pel coronavirus.En un vídeo difós a través de la seva pàgina de Facebook, la mandatària va posar sobre la taula la idea de reduir la jornada laboral i afegir vacances perquè la població pugui desplaçar-se dins del país i estimular l'economia nacional.En aquest sentit, remarca que la pandèmia ha ensenyat als neozelandesos una lliçó de "productivitat" a mesura que han hagut d'adaptar-se a les circumstàncies. "Veig que hi ha molta gent suggerint que la setmana laboral tingui quatre dies", va asseverar abans de destacar que considera que és una bona idea que podria implementar-se sempre que treballadors i empresaris hi estiguin d'acord."Al final això depèn dels empleats i empreses. Però hem après molt sobre la flexibilitat a causa de l'coronavirus", detallat, segons informacions del diari local The New Zealand Herald

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor