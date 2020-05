Els factors de risc provats de la Covid-19

L'edat, el sexe masculí, l'obesitat i les malalties subjacents han sorgit com a factors de risc per a una malaltia de COVID-19 o fins i tot mort, segons l'estudi de cohort més extens que s'ha fet fins avui, publicat a la revista The British Medical Journal El risc de mort augmenta a partir dels 50 anys, igual que el fet de ser home, ser obès o tenir una malaltia subjacent de cor, pulmó, fetge o ronyó. Pel fet que l'estudi està en curs, ja ha reclutat a més de 43.000 pacients.Els estudis realitzats a la Xina han informat sobre els factors de risc associats amb el COVID-19 greu, però falten estudis que descriguin les característiques i els resultats dels pacients que han estat hospitalitzats a Europa. Per a abordar aquesta bretxa de coneixement, un equip d'investigadors del Regne Unit va analitzar les dades de 20.133 pacients amb COVID-19 ingressats en 208 hospitals de cures agudes a Anglaterra, Gal·les i Escòcia entre el 6 de febrer i el 19 d'abril de 2020.Això representa al voltant d'un terç de tots els pacients ingressats en hospitals amb COVID-19 a Regne Unit. L'edat mitjana dels pacients de l'estudi era de 73 anys, i el nombre d'homes (12.068; 60%) que van ingressar a l'hospital va ser major que el de dones (8.065; 40%).A més de l'augment de l'edat i de les malalties subjacents de cor, pulmó, fetge i ronyó, factors que ja se sap que causen mals resultats, els investigadors van trobar que l'obesitat i el gènere eren factors clau associats amb la necessitat de majors nivells d'atenció i un major risc de mort a l'hospital.En el moment de la publicació, poc més d'una quarta part (26%) de tots els pacients que es trobaven a l'hospital havien mort, el 54 per cent van ser donats d'alta vius i un terç (34%) va romandre a l'hospital. Els resultats van ser pitjors per als quals necessitaven ventilació mecànica: el 37 per cent havia mort, el 17 per cent havia estat donat d'alta i el 46 per cent romania a l'hospital.Els investigadors puntualitzen que aquest és un estudi d'observació, per la qual cosa no es pot establir la causa. No obstant això, diuen que aquest és l'estudi més gran del seu tipus fora de la Xina i mostra clarament que la COVID-19 severa porta a una estada hospitalària prolongada i a una alta taxa de mortalitat.

