El coronavirus dona les últimes fuetades al País Valencià

La Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública del País Valencià ha confirmat set nous casos positius de coronavirus a través de PCR, una xifra que no es donava des del passat 8 de març, i un mort en les últimes 24 hores, una persona resident en una residència. Amb aquesta víctima, s'eleven a 1.413 els morts per la pandèmia a la comunitat: 212 a la província de Castelló, 498 a Alacant i 703 a València.A partir d'aquesta data, la tendència de contagis va ser de creixement i, un cop doblegada la corba, va començar el descens. Dels set nous casos, dos s'han registrat a Castelló, que en suma 1.514; dos més a Alacant, amb 3.868 afectats; i tres a València, que arriba als 5.693. La xifra total és d'11.080.En l'altre extrem se situen les altes a pacients amb coronavirus. En les últimes hores se n'han registrat 144 de noves, que eleven a 11.010 el total des que va començar la pandèmia al País Valencià. Per altra banda, en aquests moments es troben actius 3.027 dels casos detectats des de l'inici, o sigui, un 19,59%.Aquest dilluns només hi ha 33 persones que requereixen estar ingressats a l'UCI a tota la comunicat.

