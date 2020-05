Rivera podria tornar

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots trobar notícies com aquesta.

La contínua reaparició mediàtica d'Albert Rivera després de l'anunci de la seva retirada de la vida política després del fracàs electoral de Ciutadans té intrigats els seus companys de partit. Ningú entén que l'exlíder tregui el cap per esmenar, d'una manera o altra, la plana a la seva successora, Inés Arrimadas Rivera va dimitir de la presidència de Ciutadans per dedicar-se a l'activitat privada, el despatx d'advocats Martínez-Echeverría. El que circula entre els dirigents del partit és que Rivera no té la més mínima intenció d'abandonar la política i que podria reaparèixer al capdavant d'una plataforma cívica de nova marca.De fet, ja va intentar forjar una associació paral·lela al partit, España Ciudadana, que havia de ser una mena de marca blanca de Cs, però amb poc èxit. El fitxatge de qui va ser el seu número dos, José Manuel Villegas, no s'entendria des d'un punt de vista professional, sinó des de la voluntat de crear una nova base política.

