Salut detecta «a temps» un brot de coronavirus a Lleida

El Departament de Salut ha detectat un augment de contagis localitzat a la regió sanitària de Lleida, que ha qualificat com a petit brot. Ahir el Govern va excloure el territori de la llista de zones proposades per passar a la fase 2 tot i que no descarta afegir-l'hi en els propers dies. El departament prefereix “esperar un parell de dies” per veure com evoluciona la tendència actual, que mostra un augment dels casos de covid-19.“Volem comprovar si aquesta tendència es manté a l'alça o es pot controlar i està tot identificat”, ha explicat la consellera. “Això no vol dir que d'aquí a dilluns no passi, simplement vol dir que no hem fet la proposta”, però “podria ser que la fem més endavant i esperem poder-la fer”.En tot cas, Vergés assegura que els responsables de Salut no estan “especialment preocupats” perquè el volum de casos detectats “no és molt gran” però ha subratllat que és una tendència que demana “prudència” i mirar la qüestió “amb calma”.El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, en relació a l'augment de casos detectat a Lleida , ha remarcat que el brot "s'ha detectat a temps", i també confia que es controli i que aquest retard sigui "transitori" a l'hora de canviar de fase.Trilla ha indicat que és important detectar aquests brots perquè significa que s'estan trobant casos nous i això fa pensar que pot haver una "petita cadena de transmissió". Trilla ha subratllat que els escorxadors i determinades plantes de processament de carn poden ser "focus de transmissió relativament importants" perquè hi treballa gent i ho fa en fred."S'ha detectat a temps, esperem que es controli. Si veiem que no augmenta el nombre de contagis jo crec que serà un petit retard que és raonable i esperem que puguin passar a fase 2 com més aviat millor", ha dit, tot remarcant que els casos tenen un cert lligam per com es desplacen a treballar i també alguna relació familiar.

