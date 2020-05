L'OMS atura els estudis amb hidroxicloroquina després de detectar-se més mortalitat

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha suspès temporalment els assajos d'hidroxicloroquina en pacients amb Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, i ha informat que està l'espera de tenir més dades a causa de les preocupacions que existeixen sobre la seva seguretat.L'organisme de Nacions Unides ha decidit suspendre aquests treballs que estan realitzant amb aquest fàrmac, tradicionalment emprat contra la malària, després que la revista The Lancet hagi publicat un informe en el qual avisava que aquest tractament estava relacionat amb un major risc de mort i malalties cardíaques.L'ens no descarta reprendre els estudis un cop disposi de més dades que garanteixin la seguretat del fàrmac. De fet, responsables de l'OMS es reuniran novament i la decisió serà revisada en els propers dies.Fa pocs dies, la hidroxicloroquina va saltar al debat públic per l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, en què assegurava que estava prenent-ne com a mesura preventiva contra el coronavirus. La notícia va generar inquietud entre els experts adduint que aquesta medicina no té eficàcia provada i pot tenir potents efectes secundaris.

