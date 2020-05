Catalunya concentra gairebé la meitat dels assaigs clínics de la Covid-19 a l'Estat

Catalunya concentra gairebé la meitat dels assaigs clínics sobre la Covid-19 que s'estan duent a terme a l'Estat. Segons dades recollides per Biocat a través del portal clinicaltrials.gov , a Catalunya s'estan realitzant 39 estudis per combatre el coronavirus, un 48,8% sobre el total en l'àmbit estatal (a Espanya hi havia un total de 80 assaigs clínics actius fins al passat 20 de maig).Els únics països que superen a Catalunya pel que fa al nombre d'estudis per combatre el coronavirus són França (259 actius), Itàlia (93), el Regne Unit (63) i Alemanya (51).Just per sota del territori català apareixen països com Dinamarca (29), Polònia (16), Suècia (15) i Noruega (14).

