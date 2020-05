VÍDEO Un incendi en una casa de Bigues i Riells permet trobar-hi 1.000 plantes de marihuana

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Caldes de Montbui, juntament amb agents de la Policia Local de Bigues i Riells, van detenir, el dia 20 de febrer, un home de 64 anys i de nacionalitat espanyola com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte per defraudació de fluid elèctric a Bigues i Riells.Els fets es van produir pels volts de dos quarts de deu del matí, quan es va rebre l'avís que s'havia iniciat un incendi en una casa de la urbanització Can Ragassol de Bigues i Riells. Al lloc s'hi van desplaçar patrulles de Mossos d'Esquadra, policia local i dotacions de bombers, que van determinar que l'origen de l’incendi era una sobrecàrrega i una manipulació il·legal de la instal·lació elèctrica de l'immoble. Un cop apagat l'incendi els agents van localitzar una plantació indoor al soterrani de l'immoble.Els agents van intervenir 1.050 plantes en un estat inicial de creixement, 4.000 euros en efectiu, presumptament provinents de la venda de marihuana, van desmantellar tota la infraestructura: làmpades, humidificadors, aparells d’aire condicionat, etc. i van detenir el propietari de la plantació.Tècnics de la companyia subministradora d'electricitat van desconnectar els comptadors i van restablir la normalitat en el subministrament elèctric.Després de declarar en dependències policials, el detingut va quedar en llibertat a l'espera de ser citat per l'autoritat judicial.

