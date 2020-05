FOTOS Albiol no respecta la distància de seguretat ni porta mascareta i ho comparteix a la xarxa

📝 Prenent bona nota de les peticions que em traslladen els veïns; avui a la Pau, Puigfred i Montigalà. Entre tots aconseguirem revertir la situació de deixadesa en què es troben els nostres barris #Badalona pic.twitter.com/rQdZ6WfuZz — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) May 25, 2020

📝 Tomando buena nota de las peticiones que me trasladan los vecinos; hoy en La Pau, Puigfred y Montigalà. Entre todos vamos a conseguir revertir la situación de abandono en el que se encuentran nuestros barrios #Badalona pic.twitter.com/EBkv0KgDYL — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) May 25, 2020

Sense mascareta i sense respectar la distància de seguretat mínima. En aquestes condicions ha publicat dues imatges l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, a les seves xarxes socials.El flamant nou batlle de la ciutat de la zona metropolitana explica que ha estat xerrant amb diversos veïns pels carrers de diversos barris, on es pot veure i comprovar que no porta ni mascareta ni respecta les distàncies.Albiol ha estat criticat a les mateixes xarxes per no dur cap de les proteccions ni tampoc mantenir la distància obligatòria segons les autoritats sanitàries espanyoles. Com es pot apreciar a les vuit fotografies, només en una duu la mascareta i és en un moment on xerra amb més d'una desena de persones en una terrassa de Badalona.

