Estimat amic, estic acostumat a gairebé totes les teves pirotècnies verbals, però això del “torrisme” m’ha deixat bocabadat. I equiparar-lo al “sanchisme” supera els límits de la meva imaginació. No acostumo a veure la vida en clau espanyola. Fàcil, jo vull la independència.I tu? https://t.co/5NLFv2lx9p — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 25, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha retret aquest dilluns a Joan Tardà, excap de files d'ERC a Madrid, un article al diari El Periódico en el qual defensa "més junquerisme i menys torrisme". A través d'un tuit, Torra ha llançat una pregunta a Tardà: "Fàcil, jo vull la independència. I tu?"El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) ressalta que ha quedat "bocabadat" pel terme torrisme, i s'ha mostrat molest per ser equiparat amb el sanchisme que defineix Pedro Sánchez. "No acostumo a veure la vida en clau espanyola", ha destacat Torra.

