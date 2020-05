El Govern demana que Lleida es mantingui en fase 1

Les comarques de Ponent no passaran a la Fase 2 el proper dilluns. El Govern considera que el territori no reuneix les condicions per avançar en el desconfinament, i proposarà mantenir la regió sanitària al mateix nivell que l'àrea de Barcelona, en fase 1, almenys una setmana més.L'executiu proposarà també unificació de les regions metropolitanes, la nord i la metropolitana sud, i la capital catalana a partir de dilluns vinent, segons ha fet públic aquest dilluns Salut a través d'un comunicat. D'aquesta manera, es permetria -si així ho accepta l'Estat- la mobilitat entre la capital catalana i l'àrea metropolitana. En el mateix comunicat, l'executiu anuncia que proposarà que Girona, Catalunya Central, el Penedès i el Garraf facin el salt a la fase 2 des del dia 1 de juny.Per prendre aquesta decisió, segons Salut, s'ha tingut en compte en part un informe elaborat per Isglobal en el qual s'indica que els desplaçaments més llargs entre la regió han de tenir caràcter "prioritari" per accedir a la feina, als serveis i, especialment, als espais naturals que no es trobin en l'àmbit local, i que s'ha de prioritzar l'activitat a l'aire lliure. Tot i això, recorda que les persones han de continuar movent-se en l'àrea més local per a aquelles activitats quotidianes i serveis de proximitat.Dissabte, en roda de premsa, el Govern va voler enviar un avís: era "vital" no moure's de regió sanitària , encara que es passés de fase. La capital catalana es troba en fase 1 des d'aquest dilluns, un estadi al qual ha arribat més tard que la resta del país arren de la concentració d'habitants, la mobilitat -molt més alta que en altres zones- i el risc més elevat de contagis. Tot i això, el risc de rebrot s'ha dividit per deu al llarg de les últimes dues setmanes, tal com va explicar NacióDigital . Les pressions per tal d'unificar Barcelona i l'àrea metropolitana han vingut de l'alcaldessa Ada Colau i també de Miquel Iceta, primer secretari del PSC, en rodes de premsa aquest mateix dilluns.Dissabte, una trentena d'alcaldes del PSC ja van demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, que permetés la mobilitat entre les tres regions. Un dels motius que feien servir, per exemple, és que un ciutadà de L'Hospitalet de Llobregat no es podia entrar a Barcelona, encara que només hagués de creuar el carrer per fer-ho, i en canvi si que pogués anar a altres municipis més allunyats. Per exemple, a Sitges. L'executiu insisteix que només el Procicat, l'organisme que s'encarrega de prendre decisions sobre la pandèmia i elevar-les a l'Estat, pot pronunciar-se al respecte.L'oferta del transport públic, tal com detallava el conseller Damià Calvet en una entrevista a NacióDigital , ja es mou entre el 80% i el 100%, tot i que la prioritat és evitar aglomeracions. En els últims dies s'ha incrementat la mobilitat amb transport privat, i es preveu que creixi a mesura que s'acceleri el desconfinament. Una de les mesures estrella del Govern i l'Ajuntament de Barcelona per aquest 2020, les multes a la Zona de Baixes Emissions (ZBE), s'havia de posar en marxa a l'abril però ja s'ha vist ajornada per la crisi del coronavirus. La data ja s'està negociant.Qui ha volgut avui donar una certa imatge de -nova- normalitat ha estat Torra, que s'ha desplaçat fins a la conca d'Òdena, un gest cap a una de les zones més afectades per la pandèmia. Hi ha anunciat dos milions d'euros per al Campus de Salut d'Igualada i 1,5 milions a fons perdut per al comerç de la conca, a banda de preferència en ajudes a la indústria. Aquest dimarts presideix la primera reunió del Govern des que tot el país es troba, com a mínim, en la fase 1 del desconfinament amb la mirada posada en com gestionar la mobilitat d'una ciutat, Barcelona, de la qual no es pot sortir des del març.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor