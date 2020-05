Per què Espanya ha deixat de comptar 2.000 morts per coronavirus?

Les dades del Ministeri de Sanitat han desconcertat aquells que dia a dia esperen la valoració de Fernando Simón sobre l'evolució de l'epidèmia a Espanya. Aquest dilluns, el govern espanyol ha presentat les dades en un format diferent del que era habitual els últims dies i, pel camí, ha deixat de comptar prop de 2.000 morts i les 70 víctimes reportades ahir s'han convertit en 50 en l'última setmana. Què ha passat? Tot plegat format part de la "nova proposta" de Sanitat per valorar la situació amb més "precisió" del que s'ha fet fins ara.Segons el Ministeri, la xifra de morts totals a Espanya és ara de 26.834, menys que els 28.752 de diumenge. A què es deu aquest descens? Segons ha explicat Simón aquest vespre, es deu a diversos factors. "S'estan corregint sèries anteriors, eliminant duplicats o eliminant persones que comptaven com a morts per coronavirus i que després s'ha vist que no estaven confirmades", ha apuntat.De la mateixa manera, "amb data de defunció de l'última setmana", s'han comptabilitzat 50 morts a tot l'Estat, una xifra menor que els morts "notificats" ahir, que eren 70. Com s'explica? Perquè les dades d'ahir feien referència a morts que es notificaven en les últimes hores però que podien haver mort feia més dies, mentre que ara es comptabilitzen els morts per data de defunció en els últims set dies. Amb aquest nou sistema, ha dit Simón, es pot analitzar "de manera molt més precisa què passa avui, no ahir ni abans d'ahir".El Ministeri de Sanitat ha volgut començar a fer públiques avui les dades amb el nou sistema, però aquest ja es va començar a aplicar l'11 de maig. Aquestes dues últimes setmanes han servit perquè les comunitats autònomes poguessin adaptar els seus sistemes de notificació i poder oferir dades sòlides. "Ara es poden donar dades basades en uns indicadors que en la fase actual de l'epidèmia són més interessants per valorar què passa ara, i no què passava fa uns dies", ha afegit el doctor.El nou sistema de vigilància, segons el Ministeri, permet tenir informació individualitzada de cada cas de cada comunitat autònoma i permet donar la informació de manera més precisa. Alhora, poden produir-se canvis perquè alguns territoris que ara es troben en una situació de menys pressió assistencial poden "verificar i validar les noves dades i les dades de l'anterior sistema". Això vol dir que es poden "netejar duplicats, eliminar casos que no corresponien a la definició de cas o validar dades que eren de coronavirus". "Les dades d'avui mostren l'efecte d'aquest procés de validació", s'ha justificat Simón.Pel que fa als nous diagnosticats, fins ara es parlava de "noves notificacions" i ara es precisa la definició per la de "nous diagnosticats en les últimes 24 hores". En les últimes setmanes, doncs, lels notificacions podien incloure casos diagnosticats feia setmanes o dies i ara les dades de diagnòstic són dels casos confirmats en les últimes 24 hores. Així, en l'últim dia s'han detectat 132 casos nous. "És una situació molt més real", ha insistit Simón. De la mateixa manera, les dades també mostren ara els casos diagnosticats en els últims 14 dies (6.846) i en els últims set dies (3.121).D'altra banda, també hi ha les dades de casos amb data d'inici de símptomes. Això permet aproximar-se més a la data de la infecció inicial i per tant explicar la probabilitat de transmissió del virus en els últimes dies. Així, hi ha hagut 1.026 casos amb data d'inici de símptomes en els últims 14 dies, i 243 amb data d'inici de símptomes en l'última setmana. "Les dades mostren una evolució molt més real de l'epidèmia", ha remarcat Simón.El mateix passa amb les dades de persones que han necessitat hospitalització. En els últims set dies, han ingressat a l'hospital 256 persones que són o casos diagnosticats recentment o casos de fa més temps que, per l'evolució de la malaltia, han necessitat hospitalització. Pel que fa a l'UCi, en els últims dies només hi han ingressat 11 persones a tot l'Estat.Un dels objectiu de les últimes setmanes ha estat avançar en el diagnòstic precoç dels casos. Fernando Simón ha dit que abans passaven entre 7 i 10 dies des de la primera consulta fins al diagnòstic, i ara en passen tres. De la mateixa manera, passen tres dies entre la data d'inici de símptomes i el diagnòstic. "La imatge que veiem ara mateix amb el nou sistema d'informació ens permet veure la situació actual i identificar millor les situacions de risc, per actuar més ràpid i més focalitzada", ha assegurat el doctor. Això permetrà, doncs, detectar possible rebrots i, en cas que calgui actuar, fer-ho de manera no estatal sinó molt més concreta.Els nous indicadors, ha assegurat Simón, tenen l'aval de l'Organització Mundial de la Salut. "L'OMS està molt satisfeta amb els indicadors que hem proposat i estan sorpresos pel fet que hàgim pogut fer-los operatius", ha assegurat el doctor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor