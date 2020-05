VÍDEO «Happy Hour», la contundent campanya italiana per conscienciar la ciutadania sobre el coronavirus

"Només fa falta una distracció i tot tornarà a aturar-se". Aquest és el missatge de la campanya realitzada per les autoritats italianes del Vèneto per conscienciar a la població sobre la prevenció dels contagis del coronavirus. Amb el títol de "Happy Hour" el vídeo mostra un grup de persones que, enmig d'un ambient festiu, comencen a treure's les mascaretes i a no respectar les distàncies de seguretat. En contrast també es mostra la imatge d'un pacient ingressat a l'hospital per la Covid-19.Itàlia ha estat un dels països més afectats per la crisis sanitària. En les darreres hores ha registrat 92 morts i els positius s'eleven a almenys 230.000.

