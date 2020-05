Les farmacèutiques van rebutjar treballar en la preparació contra epidèmies el 2017

La Iniciativa per a Medicaments Innovadors (IMI, per les seves sigles en anglès) és una aliança entre la Comissió Europea i l'EFPIA que pretén "accelerar el desenvolupament" de medicaments innovadors, especialment quan hi ha una "necessitat mèdica o social insatisfeta". Aquest organisme que distribueix finançament a les empreses del sector ha comptat amb més de 1.600 milions d'euros de fons europeus en els darrers sis anys.Des de l'EPFIA recorden que el consell d'administració de l'IMI compta amb un igual nombre de membres dels científics de la indústria i representants de la Comissió Europea que prenen les decisions sobre les prioritats de finançament. Per contra, Corporate Europe Observatory denuncia el pes de les farmacèutiques en la direcció de l'IMI."L'IMI no inverteix en àrees on es necessita urgentment finançament públic, com ara la preparació a llarg termini per a epidèmies, la SIDA, les malalties tropicals relacionades amb la pobresa, però inverteix molt en àrees molt profitoses on la indústria farmacèutica ja està dedicant considerables recursos", critica l'entitat.L'EPFIA defensa que l'IMI ja contribueix a la biopreparació en "accelerar el desenvolupament de diagnòstics i teràpies" i remarca que van obrir una convocatòria a principis de març per finançar projectes sobre el Covid-19.Corporate Europe Observatory lamenta que la indústria "només ara" mostri interès a desenvolupar vacunes i tractaments contra les epidèmies.