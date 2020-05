Fins a 50 morts i 3.121 nous positius per coronavirus en l'última setmana a l'Estat

El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha informat que en la darrera setmana s'han produït 50 morts i 3.121 nous contagis per coronavirus al conjunt de l'estat espanyol.Els casos diagnosticats en les últimes 24 hores són 132, mentre que s'han registrat 6.846 casos diagnosticats en els darrers 14 dies.Els casos diagnosticats que van presentar simptomatologia al llarg dels últims 14 dies són 1.026, mentre que són 243 els que han presentat símptomes en l'última setmana.Pel que fa a l'hospitalització, 256 afectats han estat ingressats durant l'última setmana i 11 ho han fet en Unitats de Cures Intensives.Les dades facilitades per Simón aquest dilluns són resultats d'un nou funcionament en el recompte. Un funcionament "individualitzat", segons ha explicat Simón que permet diferenciar entre la notificació de la defunció o el contagi i la data amb què s'ha produït. Per tant, segons el director del Centre d'Alertes Sanitàries, permet fer un millor estudi de l'evolució de l'epidèmia i, per extensió, de les mesures de desconfinament.A més, Simón ha assegurat que en algunes comunitats autònomes s'havien donat per fet casos de contagi que en realitat no estaven confirmats.Amb el nou sistema de recompte, el govern espanyol rebaixa en 2.000 la xifra de morts a l'Estat des de l'inici de l'epidèmia, 1.126 dels quals a Catalunya.

