L'OMS destaca l'Àfrica com la regió del món amb menys contagis i morts per coronavirus

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacat que l'Àfrica és la regió del món amb menys casos de contagi i morts per Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus. En concret, segons ha detallat en roda de premsa, Àfrica només té l'1,5% dels casos reportats de Covid-19 en el món i menys del 0,1% de les morts del món."Àfrica sembla haver-se lliurat fins ara de l'escala de brots que hem vist en altres regions", ha assenyalat. Segons la seva opinió, la creació primerenca d'una coalició de líders dirigida per la Unió Africana, van ser "clau" per accelerar "ràpidament" els esforços de preparació davant del coronavirus i emetre mesures de control integrals."Els països d'Àfrica han acumulat una gran experiència en abordar malalties infeccioses com la poliomielitis, el xarampió, l'Ebola, la febre groga, la grip i molts més. El coneixement i l'experiència d'Àfrica en la supressió de malalties infeccioses ha estat fonamental per ampliar ràpidament una resposta àgil al virus", ha recalcat Tedros.A més, el director general de l'OMS ha asseverat que el coneixement i l'experiència d'Àfrica en la supressió de malalties infeccioses ha estat fonamental per ampliar ràpidament una resposta àgil a la Covid-19. "Amb el suport de l'OMS, molts països africans han fet un bon progrés en la preparació. Tots els països de l'Àfrica ara tenen un pla de preparació i resposta, en comparació amb el que tenien menys d'una dotzena en les primeres setmanes de la pandèmia", ha emfatitzat Tedros.De fet, ha informat que la setmana passada han enviat milions d'equips de protecció personal i proves de laboratori a 52 països africans. Així mateix, en les pròximes setmanes realitzaran més enviaments d'equips de protecció individual, concentradors d'oxigen i proves de laboratori. No obstant això, Tedros ha avisat que només el 19 per cent dels països d'Àfrica tenen un programa de prevenció i control d'infeccions, així com normes per a l'aigua, el sanejament i la higiene a les instal·lacions de salut.

