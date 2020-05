Segon contagi de coronavirus entre visons i humans als Països Baixos

El Ministeri d'Agricultura de Països Baixos ha constatat aquest dilluns un segon contagi de coronavirus en una sola setmana entre visons i humans en una granja del país. "Donada la informació que tenim entre mans és molt probable que de tres persones infectades, una d'elles hagi estat contagiada per un visó", ha indicat la ministra d'Agricultura, Carola Schouten, en una carta enviada al Parlament.Les autoritats van registrar la setmana passada un cas similar en una altra granja, la qual cosa va portar al Govern a imposar estrictes mesures de protecció per evitar més contagis, tal explica la missiva. Els casos de transmissions entre animals i humans han provocat un augment de la pressió sobre la ministra. Molts veterinaris l'han acusat de minimitzar el risc de contagi entre animals i humans.Un grup d'experts ha insistit que els animals en les granges amb un alt nombre d'exemplars infectats haurien de ser "sacrificats". No obstant això, Schouten ha rebutjat prendre mesures dràstiques de moment i ha afirmat que prefereix esperar a la investigació sobre el tema i que les dades estiguin sobre la taula.Als Països Baixos hi ha unes 150 granges de visons, principalment a l'est del país, prop de la frontera amb Alemanya. El Govern es troba actualment a l'espera que es coneguin els resultats d'una perquisició veterinària que es va fer en una granja de cria de visons. La pandèmia de coronavirus, que es va originar a la ciutat xinesa de Wuhan, ha deixat de moment en territori neerlandès 5.822 morts i 45.236 casos confirmats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor