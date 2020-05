Resultats pioners en un estudi contra el càncer de pàncrees

Una combinació d'immunoteràpia i quimioteràpia es mostra eficaç per primera vegada en pacients amb càncer de pàncrees. Així ho indiquen els resultats de l'estudi multicèntric COMBAT en pacient amb càncer de pàncrees avançat, que no havien respost a la quimioteràpia convencional.Els resultats s'han publicat aquest dilluns a la revista 'Nature Medicine', apunten que l'ús de dos fàrmacs -pembrolizumab i BL-8040 - potenciat amb la quimioteràpia va aconseguir augmentar la supervivència general de 3,3 mesos a 7,8 mesos. En els darrers anys la immunoteràpia ha anat aconseguint avenços en el tractament del càncer però no ha estat eficaç en els tumors de pàncrees.Teresa Macarulla és oncòloga mèdica de l'Hospital de la Vall d'Hebron i investigadora principal del Grup de Tumors gastrointestinals i Endocrins de l'Institut d'Oncologia (VHIO), i ha participat de forma molt activa en aquest estudi. Macarulla demana ser "cauts" perquè la investigació incloïa un nombre "modest" de pacients. Amb tot, assegura que el resultat és "prometedor" i els permet desenvolupar la immunoteràpia per al tractament del càncer de pàncrees.Com que altres assajos d'immunoteràpia s'havien demostrat ineficaços en el tractament d'aquests tumors, es va optar per "canviar la biologia del tumor", en paraules de la doctora Macarulla, per tenir un ambient més "favorable" per respondre a la immunoteràpia. Per això s'han combinat dues estratègies d'immunoteràpia amb la quimioteràpia.

