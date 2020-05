Sanitat revisa el total de morts per coronavirus i en confirma ara 2.000 menys

El Ministeri de Sanitat ha revisat la xifra total de morts per coronavirus i l'ha rebaixada fins als 26.834 des que va començar la crisi. Això suposa un descens d'unes 2.000 víctimes mortals respecte a les dades d'ahir. En l'última setmana, Espanya ha registrat 50 morts per la Covid-19, segons les dades facilitades avui pel govern espanyol. Sanitat ha canviat el format de les dades sobre l'epidèmia, i ara informa de les defuncions amb un interval de set dies, i no pas en les últimes 24 hores com fins ara. Dels 50 morts en l'última setmana, nou són a Galícia i la Rioja, set a les Illes Balears i sis al País Valencià. A diferència dels últims dies, Catalunya i Madrid no lideren la llista de morts per la Covid-19, segons les dades facilitades aquest dilluns pel govern espanyol.Pel que fa als nous contagis, en les últimes 24 hores s'han registrat 132 positius, la gran majoria a Catalunya (89) i Madrid (18). La resta de comunitats registren entre zero i sis nous casos en les últimes hores. A partir d'avui, Sanitat informa també dels casos diagnosticats en els últims catorze dies, que són 6.846, i set dies, que són 3.121. D'altra banda, els casos diagnosticats amb data d'inici de símptomes en els últims catorze dies han estat 1.026, i en els últims set dies, 243.En l'última setmana han hagut de ser hospitalitzades 256 persones, la majoria entre Madrid (94), Castella i Lleó (25) i el País Valencià (23). Catalunya registra un únic ingrés hospitalari en l'última setmana. Pel que fa als ingressos en UCI, en l'última setmana s'han comptabilitzat 11 ingressos, la majoria a Madrid i Andalusia (3).

