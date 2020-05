El pàdel i el tennis tornen amb incertesa: així s'hi jugarà a partir d'ara

Amigos del padel, la autorización a vuestra práctica está en el BOE. Sí, podéis jugar dobles con las consabida responsabilidad y respetando la distancia social. Sabemos que nos vais a ayudar en #LaVueltaResponsable https://t.co/mKro8JnuFq — Jose Luis B. Benayas 🌹🇪🇸 (@jlbbenayas) May 25, 2020

El pàdel i el tennis s'acosten a la seva nova normalitat en mig d'un mar de dubtes. Tot sembla indicar que els dos esports es poden disputar de nou en dobles des d'aquest mateix dilluns, tot i el gran desconcert que envolta la regulació. En aquest sentit, la federació espanyola de tennis assegura que ja es pot practicar l'esport dos contra dos, mentre la de pàdel es manté a l'espera d'un anunci oficial concret que, per ara, no arriba. En aquest context, molts clubs han decidit no arriscar-se i mantenir les portes tancades a l'espera d'un document que ho autoritzi explícitament, però d'altres ja han obert i agafat reserves.Fins aquest dilluns, els dos esports es podien practicar només un contra un, una modalitat que en pàdel es fa molt poc. El BOE, però, va ampliar la possibilitat de fer esport a nivell grupal (amb un límit de 10 persones en fase 1 i de 15 en fase 2), pel que es pot entendre que ja es poden reobrir les pistes amb una sèrie de mesures de seguretat. El silenci dels organismes esportius i sanitaris, però, manté els dubtes (i les queixes) d'usuaris i fins i tot clubs i federacions.L'única veu oficial que s'ha pronunciat és José Luis Bajo Benayas, responsable de premsa del Consell Superior d'Esports del govern espanyol. Ho ha fet al seu compte de Twitter personal, on ha afirmat que "sí, podeu jugar en dobles respectant la distància social". La piulada contrasta amb el compte oficial del Consell, que encara ofereix com a vigent un mapa en el qual Barcelona i Madrid estan en fase 0.La federació catalana de tennis ha recomanat, amb tot, que no es jugui encara en dobles. Ho ha fet en un comunicat en el qual s'agafa a l'ordre SND/399/2020, relatiu a la pràctica de l'esport en instal·lacions esportives, que segons la federació no es veuria afectada per l'últim canvi del BOE i, per tant, no altera la limitació de jugar un contra un en tennis i pàdel.La federació catalana de pàdel ha estat una mica menys contundent però també ha demanat que "en tant no es disposi de l'autorització oficial pertinent, la recomanació només pot ser la de continuar amb la pràctica del joc individual, es a dir, amb un màxim de dos jugadors en pista, tant en la fase 1 com en la fase 2".

Comunicat de la Federació C... by naciodigital on Scribd

Abans de tornar a les pistes, cal saber algunes coses. Per exemple (si es confirma la possibilitatde , en fase 1 només es pot jugar en exteriors i amb un màxim de 10 esportistes, mentre en fase 2 l'activitat pot tornar a l'interior i el límit de gent puja a 15, en tots casos amb cita prèvia i respectant els dos metres de distància amb la resta.Al mateix temps, també es demana a la gent que vagi amb roba d'esport als clubs pel tancament dels vestidors. A més, la gent que tingui algun símptoma, febre i els que hagin estat en contacte amb algun infectat en menys de dues setmanes, tampoc poden jugar.Les pistes també seran desinfectades constantment, i es recomana no tocar les pilotes amb les mans, ja sigui recollint-les amb les raquetes o utilitzant guants. També es demana no saludar els rivals, no canviar de pista durant un partit i evitar creuar-se amb els jugadors que tinguin reservat posteriorment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor