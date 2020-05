L'OMS fitxa dos investigadors catalans per desenvolupar una vacuna contra el coronavirus

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha incorporat als investigadors del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Júlia Vergara-Alert i Joaquim Segalés, que també és catedràtic de la Facultat de Veterinària, per contribuir al desenvolupament de tractaments i una vacuna contra el coronavirus.L’equip I+D de malalties prioritàries de l’OMS els ha seleccionat, juntament amb gairebé un centenar d'especialistes de tot el món, entre els quals també hi ha Luis Enjuanes i Mariano Esteban del Centre Nacional de Biotecnologia del CSIC.El seu treball consisteix a trobar un model animal que reprodueixi la Covid-19 tal com la pateixen els humans. Una de les funcions d’aquesta iniciativa és posar en contacte la investigació amb la indústria farmacèutica i compartir el coneixement actual sobre el virus i la immunitat.Els models d'animals que actualment han proposat Vergara-Alert i Segalés per testar els possibles fàrmacs i la vacuna són ratolins transgènics i hàmsters. Aquesta activitat de recerca la duen a terme juntament amb l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) i el Barcelona Supercomputing Center, amb què l’IRTA forma un consorci finançat per l’empresa Grifols.L’IRTA-CReSA i el Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIA-CISA) són els únics centres de recerca públics de l’Estat amb alt nivell de bioseguretat reconeguts com a Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) per part del Ministeri de Ciència i Innovació. Els dos centres conformen la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor