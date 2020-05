Imputat el delegat del govern espanyol a Madrid per permetre la manifestació del 8-M

La titular del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citat a declarar com imputat el pròxim 5 de juny al delegat del govern espanyol a la Comunitat de Madrid, José Manuel Franco, per permetre concentracions multitudinàries els dies previs a la declaració de l'estat d'alarma, entre elles la marxa del 8 de març pel dia Internacional de la Dona.La jutge, que vol esclarir si el delegat va desoir els advertiments del risc de contagi per coronvirus, l'imputa per un presumpte delicte de prevaricació. La magistrada investiga Franco fruit d'una denúncia de l'advocat Víctor Valladares.La notícia es coneix el mateix dia que el Ministeri de l'Interior ha destituït el coronel de la Guàrdia Civil que va comandar el desplegament policial de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos , com a màxim responsable del cos a Madrid.Malgrat que Interior no confirma oficialment el motiu del cessament, fots coneixedores dels motius del cessament apunten a l'informe que la Guàrdia Civil va enviar al jutjat d'instrucció 52 de Madrid en la causa contra el delegat del govern espanyol a Madrid.L'informe de la Guàrdia Civil conté acusacions, a més, cap al director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, a qui atribueix la comissió de delictes.L'informe de la Guàrdia Civil apuntava que Simón disposava de dades sobre la gravetat de la crisi tres dies abans de la manifestació del 8-M perquè les havia facilitat durant una reunió amb els responsables d'un congrés evangèlic que havia de tenir lloc a Madrid entre el 19 i el 21 de març i que havia estat prohibit pel Ministeri de Sanitat.

