Dos detinguts per no guardar la distància de seguretat en un local a Elx

Agents de la Policia Local d'Elx (Alacant) van detenir ahir diumenge dos homes que es negaven a guardar la distància de seguretat amb els empleats d'un local de menjar preparat. L'avís es va donar al voltant de les 21.40 hores i es va alertar a emergències del "to agressiu" que mostraven els dos detinguts, que no volien abandonar el local comercial.Segons ha informat la Regidoria de Seguretat d'Elx, l'encarregada de l'establiment havia intentat advertir de les limitacions d'accés imposades pel coronavirus i l'obligació de l'ús de mascaretes, però els dos detinguts van respondre de manera altiva a escassos centímetres de la seva cara, "fent cas omís i accedint a l'interior".Per això mateix, es va desplaçar la UTE (Unitat Territorial) de la Policia Local d'Elx destinada per parlar amb els dos homes implicats, possiblement turistes, que es comunicaven exclusivament en anglès. Els dos homes van ser informats de les obligacions i condicions actuals i, segons la Policia Local, "lluny d'entrar en raó" van reiterar davant els agents la seva negativa a abandonar l'interior i a identificar-se.Després d'insistir-hi, els agents van detenir els dos individus, de 52 i 45 anys, oferint un d'ells una forta resistència activa. Tots dos van ser traslladats a dependències policials per un presumpte delicte de desobediència i resistència.

