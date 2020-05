Les escoles que segreguen per sexe s'organitzen per mantenir els concerts

La decisió del Govern de no renovar el concert a les escoles que segreguen alumnes per sexe no ha agradat als centres afectats . És per això que ja s'estan organitzant per mirar de mantenir els concerts i no descarten portar la decisió del Departament d'Educació als tribunals. Així ho ha confirmat ael director de l'escola La Farga, Miquel Riera.El director de l'escola propera a l'organització ultracatòlica Opus Dei admet que l'anunci fet públic aquest divendres els va agafar "per sorpresa", malgrat que el Govern ja havia anunciat fa deu mesos que prendria aquesta mesura de cara al proper curs i ara, a causa de la Covid-19, els ha concedit una moratòria d'un curs més. Segons Riera, és una decisió "absolutament injustificada que no s'avé a llei i que no té recorregut jurídic".Riera explica que sempre s'ha complert amb la normativa i assegura que aquesta "no s'ha modificat" respecte a l'últim concert que se'ls va atorgar a infantil i educació secundària obligatòria (ESO) ara farà dos anys, durant l'aplicació de l'article 155.També apunta que van enviar el projecte educatiu requerit per Educació abans que s'exhaurís el termini en el qual es demanava a les escoles que al·leguessin "les raons pedagògiques en què fonamenten l'elecció del model d'educació diferenciada per sexes". Uns documents que, diu, han estat "ignorats" pel Departament.Davant d'aquest escenari, el director del centre de Sant Cugat avança que la decisió la recorreran als tribunals i que els seus advocats ja hi estan treballant mentre apunta que la intenció és presentar un recurs conjunt amb la resta d'escoles afectades. Per la seva banda, Josep Manuel Prats, president de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel) també apunta en declaracions a Europa Press que les escoles afectades presentaran un recurs.Riera assegura que ja han enviat un missatge de "tranquil·litat" a les famílies. En primer lloc perquè l'any vinent el concert continuarà tal com estava previst per la pròrroga d'un any anunciada per la Generalitat per evitar "el greu perjudici per a les famílies d'assabentar-se que el centre no estarà concertat el curs vinent", però també perquè des de la direcció estan convençuts que "en cap cas" es perdrà la concessió dels concerts quan la Justícia ho valori.La Farga forma part de l'entitat Institució Familiar d'Educació que aposta per la educació diferenciada per sexes i que també engloba La Vall, Les Alzines, Institució Tarragona i Institució Lleida, cinc dels onze centres educatius afectats. La llista la tanquen Canigó, Bell-lloc del Pla, Pineda, Xaloc, Campjoliu i Viaró. La majoria estan vinculades a moviments ultracatòlics com ara l'Opus Dei.La resolució -publicada divendres passat- estableix l'aprovació amb caràcter provisional de les renovacions dels concerts educatius a Catalunya per a l'educació primària i les modificacions dels concerts d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria per al curs vinent 2020-2021. La decisió ja feia temps que s'estava gestant. L'any 2017, les forces independentistes al Parlament -JxSí, ERC i la CUP- tenien enllestit un acord per posar fi als concerts , però el govern espanyol va aprofitar l'article 155 per renovar els concerts durant quatre anys més.La majoria de les escoles afectades pertanyen a institucions religioses de caràcter conservador, com ara l'Opus Dei. Entre els anys 2001 i 2018, els centres de l'Opus van rebre uns 450 milions d'euros per part del Govern. L'any 2014, l'anuari Mèdia.cat també va xifrar en uns 25 milions d'euros anuals els diners que l'executiu català destinava a les escoles que segreguen per sexe.En alguns casos, aquestes escoles han protagonitzat polèmiques. L'any 2018, l'escola Viaró, de l'Opus Dei i que rep finançament de la Generalitat, va ser sancionada per Inspecció de Treball amb dues multes de 25.001 euros per discriminació masclista per contractar només professors homes i impedir la promoció interna de les dones.

