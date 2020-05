L'Estat aixecarà l'1 de juliol la quarentena per a turistes estrangers

Els turistes estrangers ja no hauran de passar per una quarentena quan entrin a Espanya a partir de l'1 de juliol. La decisió s'ha pres aquest dilluns en una trobada amb els ministres Salvador Illa -Sanitat-, Arancha González Laya -Exteriors-, Teresa Ribera -vicepresidenta quarta de Transició Ecològica-, Nadia Calviño -vicepresidenta tercera i responsable d'Economia-, José Luis Ábalos -Transports- i Fernando Grande-Marlaska -Interior-. Aquesta derogació de la quarentena, anunciada el 12 de maig , entronca amb els plans de Pedro Sánchez de reactivar el turisme en les properes setmanes Sánchez, en la compareixença de dissabte passat, va anunciar que els turistes estrangers podrien tornar a entrar a Espanya a partir de l'1 de juliol, data que, com s'ha conegut avui, suposarà el final de la quarentena de quinze dies imposada per la crisi sanitària. El president del govern espanyol va reclamar als establiments -hotels i restaurants, fonamentalment- que es posessin en marxa "els propers dies" per preparar la temporada d'estiu, i va remarcar que seria "segur" poder viatjar a l'Estat.El líder del PSOE també va remarcar davant la ciutadania espanyola que la prioritat haurien de ser els desplaçaments interiors per afavorir el sector. Va indicar, en aquest sentit, que després de la pitjor part de la crisi del coronavirus, les vacances seran "merescudes".

