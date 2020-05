Visites a residències en fase 2: així podem tornar a veure els avis

Una de les grans novetats que incorpora la fase 2 és la de poder visitar els avis a les residències. Si bé en la fase 1 només està permès en casos "excepcionals", com podria ser si es troben en el final de la vida o bé pateixen una descomposició neurocognitiva, en el segon estadi de la desescalada es poden fer visites en centres que no tinguin cap cas actiu de coronavirus o bé en aquells que, si en tenen, poden sectoritzar correctament l'edifici, habilitant zones "netes" de la malaltia.Salut recomana que només es faci una visita setmanal per resident i que durant dues setmanes sigui la mateixa persona la que estigui anant al centre. Important també portar mascareta i guants, que són d'ús obligatori i no es poden portar del carrer. També s'ha de respectar la distància de seguretat de dos metres.Les persones que hagin estat positius de Covid-19, que hagin estat en contacte amb casos confirmats o bé que hagin presentat símptomes en les dues setmanes anteriors a la visita, tampoc poden fer cap mena de visita.A continuació, tos els canvis que s'han incorporat a la fase 2 de la desescalada:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor