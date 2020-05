La Costa Daurada i Terres de l'Ebre engeguen campanyes publicitàries per «tocar la fibra» al mercat estatal

La Costa Daurada i les Terres de l’Ebre han engegat campanyes promocionals que busquen “tocar la fibra” al mercat català i espanyol. Són el públic prioritari d'una publicitat que, amb to emotiu, presenta unes destinacions segures i properes.L’objectiu és reactivar un dels sectors més castigats per la crisi sanitària. La campanya s’ha pensat i gestat des del confinament. No s’han fet cap gravació i tot el material audiovisual prové d'imatges d’arxiu.Aquest dilluns ja s’emeten els primers anuncis per televisió en una campanya que s’estén per diversos canals i sobretot a xarxes socials. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha injectat 490.000 euros en aquesta campanya publicitària que es difondrà fins a primers de setembre.Són les primeres vacances després del confinament i enguany el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha volgut promocionar les dues marques turístiques jugant la carta de l’emotivitat, tant en el to com en els valors en què es fa incís. Es presenta un territori pròxim i segur, que genera confiança, d'espais naturals, amb costa i interior, no massificat, a fi de connectar al màxim amb el mercat català i espanyol com a públics prioritaris, en l’actual conjuntura de restriccions de mobilitat i transport.La campanya s’adreça a famílies amb fills de 3 a 16 anys que tenen ganes de vacances d’estiu i es desplacen amb cotxe. Aquest és el target d’una campanya diferent que ha obligat a redirigir més pressupost a fi de generar accions de més “impacte” i “notorietat” en canals de màxima audiència, segons ha explicat la presidenta del Patronat de Turisme, Meritxell Roigé.La presentació de la campanya s'ha fet pública aquest dilluns, coincidint que els dos territoris ja es troben en la segona fase de desescalada.Pel que fa a la campanya específica de la marca turística Terres de l’Ebre, l’eslògan escollit és "Recomencem", concepte breu i concís que busca promoure el territori i ensenyar la seva natura i espais lliures com un dels millors llocs per visitar després de la pandèmia.Igual que amb la Costa Daurada, se’n fa difusió amb anuncis publicitaris per a la televisió -en versió de 20 segons i una altra, de més extensa- i imatges gràfiques, en aquest cas de famílies fent senderisme pels Ports o en bicicleta entre els arrossars.Amb l’eslògan "Com sempre", la campanya que promou la Costa Daurada combina imatges antigues i d'actuals per donar el missatge que aquest territori pràcticament no ha canviat i que és un lloc segur en el qual es pot confiar.Una veu en off infantil acompanya un vídeo carregat d’imatges familiars de costa i interior, on s’hi veuen les principals ciutats, la Ruta del Cister, castellers, etc. En format gràfic, també s’ha jugat amb l’estètica vintage, amb famílies a la platja o a Siurana (Priorat) com a escenaris de fons.

