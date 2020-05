Iceta defensa «no abandonar» el diàleg i el deixa en mans de Torra i Sánchez

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha deixat en mans dels dos governs fixar una data per la taula de diàleg. "No m'atreviria a situar una data perquè no em correspon", ha explicat Iceta en una roda de premsa telemàtica, després de la comissió executiva d'aquest dilluns.Iceta també ha dit que la prioritat avui "és una altra" però que tot i així "no es pot abandonar la perspectiva del diàleg", ni a dins de Catalunya ni entre Catalunya i Espanya. "Sigui quan sigui que els dos governs acordin reunir-se em semblarà bé", ha expressat.D'altra banda, després que aquesta matinada la seu del PSC a Barcelona, al carrer Pallars, hagi estat atacada per material incendiari -un còctel molotov, segons Iceta-, el líder del partit ha advertit que els missatges de radicalització i extremisme poden ser un caldo de cultiu perquè prenguin cos actituds violentes. Així, ha alertat a tothom sobre "el llenguatge i el discurs polític" i els ha emplaçat a intentar que no hi hagi elements de radicalització "que després poden sortir de mare".Iceta, que ha explicat que l'atac "no ha fet danys, només soroll i fum", ha dit que els serveis jurídics de la formació han presentat denúncia per aquests fets. També ha assegurat que els socialistes seguiran treballant "des del respecte a les idees dels altres, a través de l'acció política i la paraula".

